Формула-1: Феттеля позбавили 3-го місця на Гран-прі Мексики

Судді визнали Себастьяна Феттеля винним у зіткненні з гонщиком Red Bull Даниєлем Ріккардо і він втратив дві позиції щодо попереднього протоколу Гран-прі Мексики, повідомляє Motorsport.

Судді розглянули інцидент між Себастьяном Феттелем і Даніель Ріккардо на передостанньому колі Гран Прі Мексики – в четвертому повороті гонщики зіткнулися в боротьбі за четверте місце – і визнали пілота Ferrari винним.

Феттель отримав штраф у десять секунд, який відкинув його на п'яту позицію.

В результаті, третім класифікований Ріккардо, четвертим – Макс Ферстаппен, якого раніше судді також покарали 5-секундним штрафом за зрізку повороту в боротьбі з Феттелем.

Читайте такожФормула-1: пілот "Феррарі" Феттель розкритикував обмеження на радіопереговори і дотримання меж траси

Крім того, Міжнародна федерація автоспорту зацікавилася інцидентом за участю Феттеля, де пілот Ferrari нецензурно висловився на адресу гоночного директора Ф1 Чарлі Уайтинга.

Феттель вийшов з себе на останніх колах гонки в Мехіко, коли дирекція гонки не зреагувала на зрізання повороту Максом Ферстаппеном і не наказала тому пропустити на третє місце пілота Ferrari.

Висловивши своє обурення на адресу гонщика Red Bull, Феттель трохи пізніше переключив свою увагу на гоночного директора Ф1 Чарлі Уайтинга.

Як повідомляв УНІАН, гонка Гран-прі Мексики пройшла 30 жовтня і завершилася перемогою пілота Mersedes Льюїса Хемілтона. Другим фінішував його партнер по команді Росберг.