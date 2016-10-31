Син Міхаеля Шумахера не зміг стати переможцем Формули-4

Мік Шумахер, який є сином семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, не зміг стати переможцем Формули-4 в нинішньому сезоні, повідомляє motorsport.com.

У минулий уїк-енд 17-річний пілот, який виступає за команду "Према", завершив сезон в італійському чемпіонаті Ф-4 на другому місці в генеральній класифікації.

Читайте такожЗ прицілом на Формулу-1: син Міхаеля Шумахера справив фурор в світі автоспортуМік Шумахер протягом сезону виграв п'ять гонок, але поступився титулом аргентинцеві Маркосу Зіберту, який лише чотири рази піднімався на верхній щабель п'єдесталу, але допустив менше провальних гонок.

Раніше Мік Шумахер не зміг стати чемпіоном німецької Формули-4. Тут він виграв 5 з 24 гонок сезону і посів друге місце, поступившись титулом 20-річному австралійцю Джою Моусону.

Нагадаємо, раніше Мік Шумахер планував свій перехід в Формулу-3 після нинішнього сезону або в 2018 році.