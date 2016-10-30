Формула-1. Британець Хемілтон виграв Гран-прі Мексики та продовжує боротьбу за чемпіонство
За два етапи до кінця чемпіонату Ніко Росберг продовжує впевнено лідирувати.
Британський пілот команди "Мерседес" Льюіс Хемілтон став переможцем Гран-прі Мексики, який сьогодні завершився у столиці країни Мехіко.
Вчора Хемілтон став переможцем кваліфікації, а сьогодні, зберігши лідерство зі старту, не віддав його суперникам. Партнер британця по "Мерседес" і лідер чемпіонату німець Ніко Росберг приїхав до фінішу другим. Третє місце на подіумі зайняв голландець Макс Ферстаппен з "Ред Булл".
Перемога на Гран-прі Мексики дозволила Хемілтону скоротити відставання від Росберга в чемпіонаті до 19 очок. До кінця сезону залишилися дві гонки - 13 листопада в Бразилії і 27 листопада - в ОАЕ.
Результати Гран-прі Мексики:
1. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес");
2. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес");
3. Макс Ферстаппен, Нідерланди ("Ред Булл");
4. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі");
5. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл");
6. Кімі Райкконен, Фінляндія ("Феррарі");
7. Ніко Хюлькенберг, Німеччина ("Форс Індія");
8. Вальттері Боттас, Фінляндія ("Вільямс");
9. Феліпе Масса, Бразилія ("Вільямс");
10. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія");
Особистий залік:
1. Ніко Росберг ("Мерседес") - 349;
2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 330;
3. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 237;
4. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 189;
5. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 180;
6. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 178;
7. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 85;
8. Вальттери Боттас ("Вільямс") - 85;
9. Ніко Хюлькенберг ("Форс Індія") - 60;
10. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 52.
Кубок конструкторів:
1. "Мерседес" - 679;
2. "Ред Булл" - 425;
3. "Феррарі" - 367;
4. "Форс Індія" - 145;
5. "Вільямс" - 136;