Формула-1. Британець Хемілтон виграв Гран-прі Мексики та продовжує боротьбу за чемпіонство

Британський пілот команди "Мерседес" Льюіс Хемілтон став переможцем Гран-прі Мексики, який сьогодні завершився у столиці країни Мехіко.

Вчора Хемілтон став переможцем кваліфікації, а сьогодні, зберігши лідерство зі старту, не віддав його суперникам. Партнер британця по "Мерседес" і лідер чемпіонату німець Ніко Росберг приїхав до фінішу другим. Третє місце на подіумі зайняв голландець Макс Ферстаппен з "Ред Булл".

Перемога на Гран-прі Мексики дозволила Хемілтону скоротити відставання від Росберга в чемпіонаті до 19 очок. До кінця сезону залишилися дві гонки - 13 листопада в Бразилії і 27 листопада - в ОАЕ.

Результати Гран-прі Мексики:

1. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес");

2. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес");

3. Макс Ферстаппен, Нідерланди ("Ред Булл");

4. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі");

5. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл");

6. Кімі Райкконен, Фінляндія ("Феррарі");

7. Ніко Хюлькенберг, Німеччина ("Форс Індія");

8. Вальттері Боттас, Фінляндія ("Вільямс");

9. Феліпе Масса, Бразилія ("Вільямс");

10. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія");

Особистий залік:

1. Ніко Росберг ("Мерседес") - 349;

2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 330;

3. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 237;

4. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 189;

5. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 180;

6. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 178;

7. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 85;

8. Вальттери Боттас ("Вільямс") - 85;

9. Ніко Хюлькенберг ("Форс Індія") - 60;

10. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 52.

Кубок конструкторів:

1. "Мерседес" - 679;

2. "Ред Булл" - 425;

3. "Феррарі" - 367;

4. "Форс Індія" - 145;

5. "Вільямс" - 136;