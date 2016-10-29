Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Мексики Формули-1

У Мехіко завершилась кваліфікація Гран-прі Мексики чемпіонату світу з автоспорту у класі Формула-1, де кращий результат показав пілот "Мерседес" Льюіс Хемілтон, повідомляє офіційний сайт змагань.

Хемілтон своє найшвидше коло проїхав за 1 хвилину 18.704 секунди.

Британський пілот випередив свого основного суперника в нинішньому сезоні лідера загального заліку та партнера по "Мерседес" німця Ніко Росберга на 0.254 секунди.

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Другий ряд стартового поля займуть пілоти "Ред Булл" - Макс Ферстаппен (0,350 сек. відставання) і Даніель Ріккардо (0,429). Замкнув п'ятірку найсильніших Ніко Хюлькенберг з "Форс Індіа", а пілоти "Феррарі" Кімі Райкконен і Себастьян Феттель зайняли, відповідно, 6-7 місця.

Гонка Гран-прі Мексики пройде в неділю, 30 жовтня.