Мені доведеться стати краще ніж коли-небудь - Хемілтон про боротьбу за титул чемпіона Формули-1

Чудово розуміючи, що для перемоги в чемпіонаті йому доведеться вигравати на кожному з трьох етапів, які залишилися до кінця сезону, Хемілтон проте наполягає, що напередодні мексиканського Гран Прі не відчуває надмірної напруги, повідомляє Motorsport.

«До Гран Прі Мексики я підходжу з тим самим настроєм, що і до будь-якої іншої гонки, – сказав Льюїс. – Бути може, навіть трохи більш розслаблено, ніж зазвичай – тому що визнав, що є речі поза мого контролю, вплинути на які я не в силах. Керувати зараз я можу тільки автомобілем. Таким чином, зараз я зосереджений і спрямовую на це всю свою енергію, тому можу сподіватися, що зможу показати той самий результат, як і тижнем раніше. Якщо не вийде – що ж, переживу", - зазначив пілот.

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"Не думаю, що буду ризикувати більше звичайного. Звичайно, я вельми ризиковий гонщик, але не вважаю, що більше за інших. Я безумовно буду тримати вухо гостро – втім, як і завжди. Зрозуміло, що я буду боротися за перемогу, інакше і бути не може. Доки б'ється моє серце, я буду намагатися виграти. Навіть якщо мої шанси складають всього 1% – я буду боротися", - додав Хемілтон.

Як повідомляв УНІАН, Хемілтон став переможцем Гран-прі США, трохи скоротивши відрив від лідируючого в загальному заліку чемпіонату партнера по команді Ніко Росберга, але як і раніше йде на 2-му місці.