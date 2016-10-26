Формула-1. Гонщик "Заубер" Ерікссон хотів би перейти в "Форс Індію"

Гонщик команди "Заубер" Маркус Ерікссон хотів би в наступному сезоні виступати за "Форс Індію", повідомляє autosport.com.

Раніше 26-річний швед заявляв про бажання залишитися в "Заубер", але після того, як у "Форс Індії" звільнилося одне з місць гонщиків на наступний сезон.

Читайте такожПілот Формули-1 Хюлькенберг покине команду Force India по закінченні нинішнього сезонуЗ'явилася можливість перейти в "Форс Індія", і це хороший варіант. Я як і раніше думаю, що скоріше за все залишуся в "Заубер", але хочу виступати за найкращу з можливих команд, а "Форс Індія" зараз досить сильна. Це відмінний болід для боротьби в середині пелотону, а це саме те, що мені необхідно в наступному році", - заявив Ерікссон.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що пілот "Форс Індія" Ніко Хюлькенберг переходить в "Рено". Таким чином, на наступний сезон індійська команда поки що має тільки одного гонщика - мексиканця Серхіо Переса.

Протягом нинішнього сезону "Форс Індія" набрала 138 очок, займаючи четверте місце в Кубку конструкторів. "Заубер" - єдина команда Формули-1, яка не набирала очок у нинішньому сезоні.