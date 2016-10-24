Керівник Формули-1 буде не в захваті, якщо Росберг стане чемпіоном

Бос Формули-1 Берні Екклстоун вважає, що можлива перемога гонщика команди "Мерседес" Ніко Росберга не принесе користі гоночної серії. Про це він заявив в інтерв'ю grandprix247.com.

"Якщо Ніко виграє титул, для нього це буде здорово, як і для "Мерседес", але спорту це не допоможе, тому що писати про Ніко нічого. Навіть у Німеччині не допоможе. Потрібен такий чоловік, як Льюїс [Хемілтон]", — вважає Екклстоун.

Пізніше 85-річний функціонер пояснив, що підтримує конкурента Росберга, оскільки британець є чудовим послом Формули-1 у всьому світі.

Читайте такожБританський гонщик "Мерседес" Хемілтон став переможцем Гран-прі США"Росберг буде заслуженим чемпіоном, бо добре попрацював і набрав більше очок. Але подивіться на те, що Льюїс робить для Формули-1 за межами траси. Він виступає на шоу, з'являється на червоних доріжках, він несе бренд Формули-1 в світ. Для Формули-1 і для мене, як промоутера, немає нікого краще його", - підкреслив Екклстоун.

Нагадаємо, за три гонки до кінця сезону Росберг випереджає Хемілтона в чемпіонаті на 26 очок. Якщо німецький гонщик виграє Гран-прі Мексики в наступне неділю, а Хемілтон фінішує на 10-й позиції або нижче, то Росберг достроково стане чемпіоном Формули-1.