Британський гонщик "Мерседес" Хемілтон став переможцем Гран-прі США

Британський пілот команди "Мерседес" Льюіс Хемілтон став переможцем Гран-прі США, який сьогодні завершився в місті Остін, штат Техас.

Вчора Хемілтон став переможцем кваліфікації, а сьогодні, зберігши лідерство зі старту, не віддав його суперникам. Партнер британця по "Мерседес" і лідер чемпіонату німець Ніко Росберг приїхав до фінішу другим. Третє місце на подіумі зайняв австралієць Даніель Ріккардо з "Ред Булл".

Зазначимо, що Кімі Райкконен з "Феррарі" та Макс Ферстаппен з "Ред Булл" також претендували на місце в трійці найкращих, але через різні поломки болідів достроково зійшли з дистанції.

Перемога на Гран-прі США дозволила Хемілтону скоротити відставання від Росберга в чемпіонаті до 26 очок. До кінця сезону залишилося три гонки - в Мексиці, Бразилії та ОАЕ.

Результати Гран-прі США:

1. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес");

2. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес");

3. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл");

4. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі");

5. Фернандо Алонсо ("Макларен");

6. Карлос Сайнс ("Торо Россо");

7. Феліпе Масса, Бразилія ("Вільямс");

8. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія");

9. Дженсон Баттон ("Макларен")

10. Ромен Грожан ("Хаас")

Особистий залік:

1. Ніко Росберг ("Мерседес") - 331;

2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 305;

3. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 227;

4. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 177;

5. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 170;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 165;

7. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 84;

8. Вальттері Боттас ("Вільямс") - 81;

9. Ніко Хюлькенберг ("Форс Індія") - 54;

10. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 52.

Кубок конструкторів:

1. "Мерседес" - 636;

2. "Ред Булл" - 398;

3. "Феррарі" - 345;

4. "Форс Індія" - 138;

5. "Вільямс" - 126;