Британський гонщик "Мерседес" Хемілтон став переможцем Гран-прі США
Розрив між Хемілтоном і Ніко Росбергом в генеральній класифікації скоротився до 26 очок.
Британський пілот команди "Мерседес" Льюіс Хемілтон став переможцем Гран-прі США, який сьогодні завершився в місті Остін, штат Техас.
Вчора Хемілтон став переможцем кваліфікації, а сьогодні, зберігши лідерство зі старту, не віддав його суперникам. Партнер британця по "Мерседес" і лідер чемпіонату німець Ніко Росберг приїхав до фінішу другим. Третє місце на подіумі зайняв австралієць Даніель Ріккардо з "Ред Булл".
Зазначимо, що Кімі Райкконен з "Феррарі" та Макс Ферстаппен з "Ред Булл" також претендували на місце в трійці найкращих, але через різні поломки болідів достроково зійшли з дистанції.
Перемога на Гран-прі США дозволила Хемілтону скоротити відставання від Росберга в чемпіонаті до 26 очок. До кінця сезону залишилося три гонки - в Мексиці, Бразилії та ОАЕ.
Результати Гран-прі США:
1. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес");
2. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес");
3. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл");
4. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі");
5. Фернандо Алонсо ("Макларен");
6. Карлос Сайнс ("Торо Россо");
7. Феліпе Масса, Бразилія ("Вільямс");
8. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія");
9. Дженсон Баттон ("Макларен")
10. Ромен Грожан ("Хаас")
Особистий залік:
1. Ніко Росберг ("Мерседес") - 331;
2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 305;
3. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 227;
4. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 177;
5. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 170;
6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 165;
7. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 84;
8. Вальттері Боттас ("Вільямс") - 81;
9. Ніко Хюлькенберг ("Форс Індія") - 54;
10. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 52.
Кубок конструкторів:
1. "Мерседес" - 636;
2. "Ред Булл" - 398;
3. "Феррарі" - 345;
4. "Форс Індія" - 138;
5. "Вільямс" - 126;