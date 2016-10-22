Формула-1: Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі США
22:56, 22 жовтня 2016Мотор
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Британець випередив головного суперника Росберга на 0,2 секунди.
Льюїс Хемілтон / Reuters
В Остіні завершилася кваліфікація етапу чемпіонату світу з автоперегонів у класі "Формула-1" Гран-прі США, де перемогу здобув британець Льюїс Хемілтон, повідомляє офіційний сайт змагань.
Хемілтон подолав своє найшвидше коло за 1 хвилину 34.999 секунди.
Його головний суперник в турнірній таблиці чемпіонату і партнер по команді "Мерседес" німець Ніко Росберг відстав на 216 сотих секунди. Третє місце на старті займе Даніель Ріккардо з "Ред Булл". Поруч з ним у другому ряду буде партнер по команді Макс Ферстаппен. 5-6 місця і третій ряд стартового поля на рахунку пілотів "Феррарі" Кімі Райкконена і Себастьяна Феттеля.
Гонка Гран-прі США відбудеться в неділю, 23 жовтня.
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