Триразовий чемпіон Формули-1 стане героєм ігри Call of Duty

Триразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон стане зіркою наступної частини популярної гри Call of Duty, яка з'явиться у продажу 4 листопада. Про це повідомляє motorsport.com.

Уточнюється, що британський гонщик з'явиться в шести сценах гри, яка буде називатися Infinite Warfare.

Читайте також"Бовдур "Мерседес": британські ЗМІ розкритикували Хемілтона після Гран-прі ЯпоніїЗа словами 31-річного пілота, для нього участь у грі - це велика честь. "Я виріс разом з грою "Супер Маріо", графіка якої вже застаріла. Це безумство бачити, як далеко це просунулися [комп'ютерні ігри] - все реалізовано просто чудово", - сказав гонщик.

Нагадаємо, Льюїс Хемілтон ставав чемпіоном Формули-1 2008, 2014 і 2015 році. У нинішньому сезоні британець йде на другому місці в чемпіонаті, поступаючись лідерством своєму партнеру по команді "Мерседес" Ніко Росбергу.