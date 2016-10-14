Пілот Формули-1 Хюлькенберг покине команду Force India по закінченні нинішнього сезону

Керівництво команди Формулі-1 Force India зробило заяву, що підтверджує відхід німецького пілота Ніко Хюлькенберга, повідомляє Motorsport.

У заяві сказано: "Усі в Sahara Fore India бажають Ніко всього найкращого, оскільки він вирішив піти іншим шляхом у Формулі 1. Провівши з нами п'ять років, Ніко став нашим великим другом і сприяв багатьом успіхам команди. Він видатний гонщик, і заробив для колективу більше очок, ніж хто-небудь інший. Зрозуміло, нам буде його не вистачати, але ми поважаємо його рішення піти назустріч новим можливостям, і було б неправильно стояти у нього на шляху".

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Раніше повідомлялося про те, що Ніко Хюлькенберг і Renault домовилися про контракт на наступний рік. У німця вже було оформлено угоду на цей сезон з Force India, однак він вирішив її розірвати і перейти в заводську команду.

У Renault поки офіційно не повідомляли про перехід пілота в команду.