Формула-1. "Ред Булл" не відпустив свого гонщика Сайнса у "Рено"

Австрійська команда "Ред Булл" заблокувала перехід іспанського пілота Карлоса Сайнса зі своєї дочірньої команди "Торо Россо" в "Рено". Про це повідомляє grandprix.com, посилаючись на слова батька гонщика.

За словами Карлоса Сайнса-старшого, який в минулому двічі ставав чемпіоном світу в класі ралі, його син був готовий виступати за "Рено" з 2017 року.

"Він був дуже близький, щоб залишити "Торо Россо", тому що отримав дуже цікаву пропозицію, мова йшла про трирічний контракт. Але в "Ред Булл" не дозволили йому піти, вони хотіли залишити його ще на рік", - сказав Сайнс-старший в інтерв'ю іспанському радіо Onda Cero.

"Наступний сезон обіцяє бути гарним для "Ред Булл", тому вони хочуть мати когось в запасі, якщо щось піде не так. І цим кимось вони бачать Карлоса. Так що з одного боку, це добре, а з іншого - не дуже", - продовжив батько 22-річного гонщика Формули-1.

Читайте такожФормула-1. Росіянин Квят хоче залишитися в "Торо Россо" на наступний сезонПри цьому Сайнс підкреслив, що наступний сезон стане останнім для його сина в складі "Торо Россо", але сумнівається, що Карлосу-молодшому вдасться перейти в "Ред Булл", де два молодих пілота Даніель Ріккардо та Макс Ферстаппен вже мають тривалі контракти.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Карлос Сайнс, виступаючи за "Торо Россо", набрав 30 очок і посідає 12-е місце в генеральній класифікації пілотів Формули-1.