На гонці в Сан-Марино автомобіль влетів у натовп глядачів: один загиблий, десятки постраждалих

Пілот Renault Clio Maxi Енріко Боназо не впорався з керуванням автомобілем, в результаті чого машина вилетіла з траси та на повній швидкості врізалася в уболівальників, повідомляє iSport.ua.

Інцидент стався на спецділянці San Marino 1, а його причини в даний момент залишаються невідомими.

В зоні вильоту за трасою були встановлені спеціальні пакунки спресованого сіна, однак автомобіль рухався так швидко, що зніс їх разом з глядачами, які стояли поруч.

В результаті аварії постраждали близько десяти осіб. Деяким з них вдалося надати допомогу на місці, інші були змушені проїхати в госпіталь, а одна людина загинула на місці.

Через інцидент організатори гонки скасували продовження гонки та церемонію нагородження.