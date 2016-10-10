"Бовдур в "Мерседес": британські ЗМІ розкритикували Хемілтона після Гран-прі Японії

Британські ЗМІ розкритикували свого гонщика команди Формули-1 "Мерседес" Льюїса Хемілтона після його виступу на Гран-прі Японії, повідомляє Sky Sports.

Зокрема, The Times пригадала Хемілтону його поведінку на прес-конференції перед Гран-прі, коли британець розважався зі своїм смартфоном. "Його надмірна реакція оголила його ніжне его і крихкий психічний стан", - написав журналіст видання.

"В той час, як Хемілтон надів "олов'яний капелюх" після оголошення війни всій пресі, Росберг, як і раніше, тримає себе в руках. Він опустив голову вниз, зосередився на своїй мантрі, і це спрацьовує", - пише газета.

Читайте такожФормула-1. Росберг виграв Гран-прі Японії, "Мерседес" - Кубок конструкторівРазом з тим, на думку The Telegraph, в "Мерседес" побоюються, що "їх перший пілот поплив у найбільш критичний момент своєї кар'єри", і що Хемілтон тріснув під тиском з боку напарника. "Хемілтон натиснув кнопку самознищення", — стверджують у The Telegraph.

Крім того, The Daily Mail повідомив, що "Льюїсу необхідно диво в боротьбі за титул", The Guardian вийшов матеріал, головною темою якого стало поведінка Льюїса на прес-конференції.

The Sunday Mirror вийшла із заголовком "Бовдур в Мерседес".

Нагадаємо, вчора на Гран-прі Японії Хемілтон провалив старт гонки, відкотившись на восьме місце, але в результаті зміг фінішувати в трійці кращих. Тим не менш, конкурент британця за перемогу в чемпіонаті Ніко Росберг виграв гонку і збільшив відрив у генеральній класифікації до 33 очок.

До кінця сезону Формули-1 залишилося провести чотири Гран-прі. Найближче з них відбудеться в США 23 жовтня.