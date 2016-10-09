Формула-1. Росберг виграв Гран-прі Японії, "Мерседес" - Кубок конструкторів
За чотири гонки до кінця сезону розрив між Росбергом і Хемілтоном становить 33 очки.
Німецький пілот команди "Мерседес" Ніко Росберг став переможцем Гран-прі Японії і зміцнив своє лідерство в генеральній класифікації пілотів Формули-1.
Росберг стартував з першої позиції і до кінця гонки нікому нею не поступився.
Друге місце на подіумі зайняв голландський гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Третім до фінішу прийшов британський пілот "Мерседес" Льюїс Хемілтон - він провалився на старті, опустившись на восьме місце, але до кінця Гран-прі відіграв п'ять позицій.
Таким чином, тепер Ніко Росберг випереджає Льюїса Хемілтона в генеральній класифікації відразу на 33 очки. До кінця сезону залишилося провести чотири гонки, найближча з яких відбудеться в США 23 жовтня.
Крім того, перемога Росберга і третє місце Хемілтона в сьогоднішньому Гран-прі дозволили "Мерседес" достроково виграти Кубок конструкторів, який став для німецької стайні третім поспіль.
Результати Гран-прі Японії:
1. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес");
2. Макс Ферстаппен, Нідерланди ("Ред Булл");
3. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес");
4. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі")
5. Кімі Райкконен, Фінляндія ("Феррарі");
6. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл");
7. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія");
8. Ніко Хюлькенберг, Німеччина ("Форс Індія");
9. Феліпе Масса, Бразилія ("Вільямс")
10. Вальттері Боттас, Фінляндія ("Вільямс")
Особистий залік:
1. Ніко Росберг ("Мерседес") - 313;
2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 280;
3. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 212;
4. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 170;
5. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 165;
6. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 165;
7. Вальттері Боттас ("Вільямс") - 81;
8. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 80;
9. Ніко Хюлькенберг ("Форс Індія") - 54;
10. Феліпе Масса ("Вільямс") - 43.
Кубок конструкторів:
1. "Мерседес" - 593;
2. "Ред Булл" - 383;
3. "Феррарі" - 333;
5. "Форс Індія" - 134;
4. "Вільямс" - 120;