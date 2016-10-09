Формула-1. Росберг виграв Гран-прі Японії, "Мерседес" - Кубок конструкторів

Німецький пілот команди "Мерседес" Ніко Росберг став переможцем Гран-прі Японії і зміцнив своє лідерство в генеральній класифікації пілотів Формули-1.

Росберг стартував з першої позиції і до кінця гонки нікому нею не поступився.

Друге місце на подіумі зайняв голландський гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Третім до фінішу прийшов британський пілот "Мерседес" Льюїс Хемілтон - він провалився на старті, опустившись на восьме місце, але до кінця Гран-прі відіграв п'ять позицій.

Таким чином, тепер Ніко Росберг випереджає Льюїса Хемілтона в генеральній класифікації відразу на 33 очки. До кінця сезону залишилося провести чотири гонки, найближча з яких відбудеться в США 23 жовтня.

Крім того, перемога Росберга і третє місце Хемілтона в сьогоднішньому Гран-прі дозволили "Мерседес" достроково виграти Кубок конструкторів, який став для німецької стайні третім поспіль.

Результати Гран-прі Японії:

1. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес");

2. Макс Ферстаппен, Нідерланди ("Ред Булл");

3. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес");

4. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі")

5. Кімі Райкконен, Фінляндія ("Феррарі");

6. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл");

7. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія");

8. Ніко Хюлькенберг, Німеччина ("Форс Індія");

9. Феліпе Масса, Бразилія ("Вільямс")

10. Вальттері Боттас, Фінляндія ("Вільямс")

Особистий залік:

1. Ніко Росберг ("Мерседес") - 313;

2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 280;

3. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 212;

4. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 170;

5. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 165;

6. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 165;

7. Вальттері Боттас ("Вільямс") - 81;

8. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 80;

9. Ніко Хюлькенберг ("Форс Індія") - 54;

10. Феліпе Масса ("Вільямс") - 43.

Кубок конструкторів:

1. "Мерседес" - 593;

2. "Ред Булл" - 383;

3. "Феррарі" - 333;

5. "Форс Індія" - 134;

4. "Вільямс" - 120;