"Формула-1": Росберг став переможцем кваліфікації Гран-прі Японії

У Судзукі на однойменному автодромі завершилася кваліфікація етапу чемпіонату світу з автогонок Формула-1 Гран-прі Японії, де перемогу здобув німецький гонщик Ніко Росберг, який випередив британця Льюїса Хемілтона на 0,013 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кваліфікація проходила з перемінним успіхом для обох пілотів команди "Мерседес", які є лідерами чемпіонату. Тим не менш, на останньому колі кращий результат показав німець Росберг.

У своїй найкращій спробі Росберг подолав коло за 1 хвилину 30.647 секунди, у той час як Хемілтон - за 1 хвилину 30.660 секунди.

На другий решітці стартового поля гонку почнуть фін Кімі Райкконен (1:30.949) і німець Себастьян Феттель (1:31.028) з італійської команди "Феррарі". 5-6 місця в кваліфікації і третю решітку стартового поля зайняли пілоти "Ред Булл" голландець Макс Ферстаппен (1:31.178) та австралієць Даніель Ріккардо (1:31.240).

Гонка Гран-прі Японії відбудеться у неділю, 9 жовтня.