Хемільтон та Росберг вперше протестують нові шини Pirelli наступного тижня

Наступного тижня основні пілоти Mercedes Льюїс Хемілтон і Ніко Росберг вперше випробують прототип гуми майбутнього року, повідомляє Motorsport.com.

Pirelii продовжує роботу з підготовки нових шин, які будуть використовуватися в сезоні-2017. Чергова серія випробувань з використанням машин-"мулів" відбудеться на тижні після Гран Прі Японії.

Mercedes проведе тести в Барселоні 12 і 13 жовтня, а Red Bull – в Абу-Дабі 14-16 жовтня.

У Pirelli хочуть, щоб гуму тестували досвідчені пілоти, які можуть забезпечити шин якісну навантаження. Незважаючи на це, досі на тестах Mercedes працював тільки один Паскаль Верляйн.

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Проте в майбутніх випробуваннях в Барселоні участь прийме як Льюїс Хемілтон, так і Ніко Росберг. У команді підтвердили, що британець сяде за кермо в середу, а німецький гонщик змінить його в четвер.

В Red Bull ще не повідомляли, хто сяде за кермо на тестах наступного тижня. У попередній раз у випробуваннях брав участь Себастьєн Буемі.

Після цих тестів заплановані випробування за участю Ferrari, які в середині листопада пройдуть в Абу-Дабі. А 29 листопада там же, на трасі Яс-Маріна, всі три команди випробують широкі сліки в остаточній специфікації.