Формула-1. У "Ред Булл" не впевнені, що команда зможе утримати друге місце в Кубку конструкторів

Керівник гоночного підрозділу компанії "Ред Булл" Крістіан Хорнер вважає, що в гонках Формули-1, які залишилися до кінця сезону, його команді буде непросто утримати друге місце в Кубку конструкторів. Слова керівника австрійської "стайні" призводить f1news.com.

"В останніх гонках боротьба буде жорсткою. В середньому у "Феррарі" більш швидка машина, але нам вдається більш ефективно використовувати те, що є в нашому розпорядженні. Нам буде складно зберегти позиції, які ми зараз займаємо, за це доведеться битися, і тут я не маю жодних ілюзій", - заявив Хорнер.

Разом з тим, він нагадав, що напередодні сезону в "Ред Булл" не розраховували виявитися так високо в таблиці чемпіонату.

"Ми розпочали сезон, не розраховуючи, що опинимося в першій п'ятірці заліку Кубка конструкторів. Можу сказати, що один з факторів полягає в тому, що в роботі з двигуном вдалося зробити великий крок вперед у порівнянні з минулим роком. Ймовірно, це найважливіший фактор. Якщо говорити про шасі, то наша технічна команда спрацювала приголомшливо. Гонщики теж зіграли свою роль. Вони домоглися максимуму, враховуючи, яка техніка була в їх розпорядженні. Думаю, стратегічно ми сильні і використовуємо всі наявні можливості. Машина була надійною, що також стало ключовим фактором", - сказав Хорнер.

Нагадаємо, за п'ять гонок до кінця чемпіонату "Ред Булл" займає друге місце в Кубку конструкторів, маючи в активі 359 очок. У команди "Феррарі", яка знаходиться на третій позиції, 313 балів.