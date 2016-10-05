В "Мерседес" не можуть визначити причини відмови мотора в машині Хемілтона на Гран-прі Малайзії

В команді Формули-1 "Мерседес" досі так і не з'ясували, чому під час Гран-Прі Малайзії загорівся двигун на машині лідера гонки, повідомляє Motorsport.

Відмова мотора не дозволила Льюїсу Хемілтону здобути на Сепанг перемогу, яка могла б вивести його в лідери сезону. Замість цього британець тепер поступається вже 23 очки своєму напарникові Ніко Росбергу, а його остання перемога досі припадає на липень.

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За словами технічного директора Падді Лоу, в команді продовжують з'ясовувати, що ж пішло не так. «Було складно прийняти подію в Малайзії, ми серйозно підвели Льюїса, – сказав Лоу. – Команда продовжує розслідувати проблеми з його мотором і робить все можливе, щоб, по-перше, зрозуміти причини події, а по-друге – не допустити їх повторення в останніх гонках сезону. На сьогоднішній день, незважаючи на відмову двигуна, у Льюїса рівна з Ніко Росбергом кількість силових агрегатів для наступних п'яти гонок, включаючи ті компоненти, які можна вільно встановити для проведення тренувань. Будемо сподіватися, що більше нічого не завадить його виступам».

Керівник команди Тото Вольфф додав: «Немає ніякого раціонального пояснення або закономірності у поломках на машині Хемілтона в цьому році. Якби вони були, то ми б з цим розібралися. Ми обговорили це з ним, і він розуміє, що ми поділяємо його переживання».

Як повідомляв УНІАН, перемогу в Гран-прі Малайзії здобув австралійський пілот команди "Ред Булл" Даніель Ріккардо. Лідер генеральної класифікації німець Ніко Росберг фінішував третім, але все одно зміцнив своє лидерств, збільшивши відрив від Хемілтона до 23 очок.