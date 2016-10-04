Чинний чемпіон "Формули-1" Хемілтон назвав свій проблемний сезон "випробуванням духа"

Чинний чемпіон світу Формули-1 британський пілот німецької команди Mercedes Льюїс Хемілтон переконаний, що чергові неприємності, що звалилися на нього в поточному сезоні, є випробуванням його волі і характеру, посланими від Всевишнього, і припустив, що все-таки може втратити титул, повідомляє Motorsport.

У минулий уїк-енд Хемілтон впевнено очолював гонку Гран При Малайзії, перемога в якій забезпечила б йому повернення лідерства в особистому заліку чемпіонату. Однак відмова двигуна позбавила британця такої можливості.

Заявивши одразу після гонки про те, що "в звичний йому робочий процес втрутилися якісь вищі сили", Хемілтон додав: обставини буквально підштовхують його працювати ще наполегливіше, щоб впоратися з навалившимися на нього неприємностями.

«Весь сезон мене супроводжують постійні проблеми, і я, зізнатися, відчуваю, що це якесь випробування моєї волі, – пояснив він. – Це випробування мого духу, така собі перевірка: що я за людина, чи я зможу повернутися і продовжувати боротися? Не так важливо, як ти впав – важливо, як ти піднявся. І це стосується не тільки мене, але і моїх хлопців з команди. Я бачив сльози в очах своїх механіків і знаю, що всі ми відчуваємо один біль. Важливо, як ми перебудуємося – і ні в якому разі не можна забувати про те, що вже було зроблено. І хоча в короткостроковій перспективі ситуація виглядає не кращим чином, в ній є і свої позитивні моменти, а попереду ще п'ять гонок. Не знаю, чи впораються з рештою етапами два доступних мені двигуна. Я можу тільки сподіватися на це, і якщо я буду їхати так само як в минулі вихідні, можливо все».

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Хемілтон додав, що поточна ситуація живо нагадало йому про спад, через який йому довелося пройти після Гран Прі Іспанії, де він зіткнувся з Ніко Росбергом. Тоді британцеві довелося ліквідувати відставання від напарника по Mercedes в 43 очки.

«У нас були проблеми в першій половині сезону, – сказав він. – У таких випадках завжди здається, що мета вислизає, і зробити з цим нічого не можна. Потім пішов сплеск хороших результатів і ряд більш складних гонок. Так що це дуже схоже на те, що я відчув тоді в Барселоні. Я не знаю, що станеться в останніх п'яти гонках. Мені залишається лише робити те ж саме, що і в минулий уїк-енд: діяти як можна більш зосереджено, демонструвати колишню швидкість і сподіватися на те, що Господь теж впорається. Я ще не втратив віру в Бога, і це дуже потужна річ».

Пояснивши після гонки, що його ремарка щодо "когось", не бажає, щоб він виграв чемпіонат, ставилася до "вищих сил", Хемілтон підкреслив, що готовий прийняти поразку, якщо вищі сили не змінять гнів на милість.

«Якщо вже вищі сили не бажають, щоб я став чемпіоном при всіх моїх зусиллях – я прийму це, – сказав Льюїс. – Наскільки мені відомо, я виклався повністю і зробив все, що міг. Всі ми зробили все, що могли».

Як повідомляв УНІАН, перемогу в Гран-прі Малайзії здобув австралійський пілот команди "Ред Булл" Даніель Ріккардо. Лідер генеральної классификакации німець Ніко Росберг фінішував третім, але все одно зміцнив своє лідерство, збільшивши відрив від Хемілтона до 23 очок.