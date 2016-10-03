Формула-1. "Форс Індія" домовилася про новий контракт з Пересом

Мексиканський гонщик Серхіо Перес проведе наступний сезон в команді "Форс Індія", де він виступає з 2014 року. Про нову угоду з командою оголосив сам пілот, повідомляє f1news.ru.

"Я щасливий підтвердити, що в 2017 році буду виступати в "Форс Індія". Команді та моїм спонсорам вдалося прийти до угоди, мені комфортно в цьому колективі, я з оптимізмом дивлюся в майбутнє.

Читайте такожФормула-1: "Форс-Індія" бажає зберегти своїх пілотів на наступний рікЗа останні два роки команда помітно додала – і водночас у нас є потенціал домогтися більшого. В команді добре знають мене, для них важлива стабільність – особливо на тлі майбутніх змін в регламенті", - заявив 26-річний гонщик.

Нагадаємо, Серхіо Перес двічі у нинішньому сезоні приводив свій болід до місця на подіумі, що є успіхом для "Форс Індії". В особистому заліку мексиканець займає восьме місце, поступаючись лише пілотам "Мерседес", "Ред Булл", "Феррарі", а також Вальтері Боттасу з "Вільямс".