Формула-1. Австралієць Ріккардо виграв Гран-прі Малайзії і перервав домінування "Мерседес" в чемпіонаті
Лідер генеральної классификакации Ніко Росберг фінішував третім, але все одно зміцнив своє лідерство.
Австралійський пілот команди "Ред Булл" Даніель Ріккардо став переможцем Гран-прі Малайзії в Формулі-1.
Друге місце посів його партнер по команді голандець Макс Ферстаппен, третім став німецький гонщик "Мерседеса" і лідер генеральної класифікації Ніко Росберг.
Примітно, що на початку гонки лідером пелотона був британець Льюїс Хемілтон, а Росберг після зіткнення з Себастьном Феттелем на "Феррарі" перебував на передостанній позиції. Однак у середині дистанції на боліді лідируючого Хемілтона згорів мотор, а Росберг зміг приїхати до подіуму.
Також зазначимо, що лише другий раз в сезоні переможцем гонки не став пілот "Мерседес". Перший раз це сталося на Гран-прі Іспанії 15 травня, коли два гонщики німецької команди завершили гонку достроково, а тріумфатором став представник "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
За підсумками Гран-прі Малайзії Ніко Росберг залишається лідером чемпіонату, випереджаючи Льюїса Хемілтона на 23 очки. Третю позицію утримує Даніель Ріккардо.
Результати Гран-прі Малайзії:
1. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл");
2. Макс Ферстаппен, Нідерланди ("Ред Булл");
3. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес");
4. Кімі Райкконен, Фінляндія ("Феррарі");
5. Вальттери Боттас, Фінляндія ("Вільямс")
6. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія");
7. Фернандо Алонсо, Іспанія ("Макларен");
8. Ніко Хюлькенберг, Німеччина ("Форс Індія");
9. Дженсон Баттон, Великобританія ("Макларен");
10. Джоліон Палмер, Великобританія ("Рено").
Особистий залік:
1. Ніко Росберг ("Мерседес") - 288;
2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 265;
3. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 204;
4. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 160;
5. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 153;
6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 147;
7. Вальттери Боттас ("Вільямс") - 80;
8. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 74;
9. Ніко Хюлькенберг ("Форс Індія") - 50;
10. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 42.
Кубок конструкторів:
1. "Мерседес" - 553;
2. "Ред Булл" - 359;
3. "Феррарі" - 313;
5. "Форс Індія" - 124;
4. "Вільямс" - 117;