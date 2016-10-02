Формула-1. Австралієць Ріккардо виграв Гран-прі Малайзії і перервав домінування "Мерседес" в чемпіонаті

Австралійський пілот команди "Ред Булл" Даніель Ріккардо став переможцем Гран-прі Малайзії в Формулі-1.

Друге місце посів його партнер по команді голандець Макс Ферстаппен, третім став німецький гонщик "Мерседеса" і лідер генеральної класифікації Ніко Росберг.

Примітно, що на початку гонки лідером пелотона був британець Льюїс Хемілтон, а Росберг після зіткнення з Себастьном Феттелем на "Феррарі" перебував на передостанній позиції. Однак у середині дистанції на боліді лідируючого Хемілтона згорів мотор, а Росберг зміг приїхати до подіуму.

Також зазначимо, що лише другий раз в сезоні переможцем гонки не став пілот "Мерседес". Перший раз це сталося на Гран-прі Іспанії 15 травня, коли два гонщики німецької команди завершили гонку достроково, а тріумфатором став представник "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

За підсумками Гран-прі Малайзії Ніко Росберг залишається лідером чемпіонату, випереджаючи Льюїса Хемілтона на 23 очки. Третю позицію утримує Даніель Ріккардо.

Результати Гран-прі Малайзії:

1. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл");

2. Макс Ферстаппен, Нідерланди ("Ред Булл");

3. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес");

4. Кімі Райкконен, Фінляндія ("Феррарі");

5. Вальттери Боттас, Фінляндія ("Вільямс")

6. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія");

7. Фернандо Алонсо, Іспанія ("Макларен");

8. Ніко Хюлькенберг, Німеччина ("Форс Індія");

9. Дженсон Баттон, Великобританія ("Макларен");

10. Джоліон Палмер, Великобританія ("Рено").

Особистий залік:

1. Ніко Росберг ("Мерседес") - 288;

2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 265;

3. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 204;

4. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 160;

5. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 153;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 147;

7. Вальттери Боттас ("Вільямс") - 80;

8. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 74;

9. Ніко Хюлькенберг ("Форс Індія") - 50;

10. Фернандо Алонсо ("Макларен") - 42.

Кубок конструкторів:

1. "Мерседес" - 553;

2. "Ред Булл" - 359;

3. "Феррарі" - 313;

5. "Форс Індія" - 124;

4. "Вільямс" - 117;