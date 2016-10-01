Формула-1: Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Малайзії

На автодромі Сепанг в передмісті Куала-Лумпура завершилася кваліфікація етапу Гран-прі Малайзії чемпіонату світу з автоспорту в класі гонок Формула-1, де перемогу здобув британський пілот німецької команди "Мерседес" Льюіс Хемілтон, повідомляє офіційний сайт змагань.

Хемілтон проїхав своє краще коло за 1 хвилину 32.850 секунди.

Британець випередив лідера чемпіонату і партнера по команді "Мерседес" німця Ніко Росберга на 0,414 секунди.

На другий стартовій решітці розташувалися пілоти "Ред Булл" голландець Мас Ферстаппен (0,570 відставання) та австралієць Даніель Рікардо (0,617).

5-6 місця і третю решітку зайняли пілоти "Феррарі" Себастьян Феттель (0,734) і Кімі Райкконен (0,782).

Як повідомляв УНІАН, гонка Гран-прі Малайзії відбудеться 2 жовтня.