Лідер Формули-1 Росберг: "На трасі Сепанг тепер зовсім інші умови"

Перед стартом чергового Гран-прі Формули-1 організатори траси в Малайзії повністю оновили асфальт, що призвело до зміни умов пілотажу гонщиків, повідомляє SportArena.

Втім, це не завадило Росбергу виграти першу практику, а його напарнику Льюїсу Хемілтону — другу.

«На трасі тепер зовсім інші умови. Всі відчувається не так, як раніше. Просто неймовірно, як заміна асфальту може все змінити, тому нам потрібно до цього звикати, - зазначив Росберг. - Втім, наш болід знову показав себе просто чудово».

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«Що стосується суперників, то виділив би Ред Булл. Вони продемонстрували відмінний темп на довгих відрізках» — додав Росберг.

Як повідомляв УНІАН, гонка Гран-прі Малайзії відбудеться 2 жовтня.