Формула-1. Лідер "Рено" незадоволений повільністю керівництва команди

Пілот команди Формули-1 "Рено" Кевін Магнуссен не задоволений тим, що французька "стайня" досі не підписала з ним контракт. Про це він заявив в інтерв'ю motorsport.com.

"Я цього не розумію. Мені здається, рішення тут дуже просте. Звичайно, ця невизначеність з приводу наступного року розчаровує. Я хочу знати, що буде далі і якомога швидше", - сказав датський гонщик.

Примітно, що Магнуссен одного разу вже потрапляв у подібну ситуацію, коли був пілотом "Макларен". Напередодні сезону 2015 року він програв конкуренцію за місце другого пілота команди Дженсону Баттону, а вакантні місця в інших командах були вже зайняті.

Читайте такожФормула-1. Гонщик "Рено" Магнуссен хоче від команди визначеності"Я не хотів би повторити цей досвід. Але, щоправда, я й не думаю, що мені доведеться знову пройти через це. Рішення буде швидше раніше, ніж пізніше", - додав Магнуссен.

"Я не відчуваю, що повинен щось доводити команді. За мене говорять мої результати на трасі", - підкреслив гонщик.

У нинішньому сезоні Магнуссен в 15 гонках набрав сім очок і займає з цим показником 16-е місце в генеральній класифікації пілотів. При цьому його партнер британець Джолион Палмер очок не набирав зовсім.

Фаворитом на одне з двох місць у "Рено" на наступний сезон вважається гонщик "Манор" Себастьян Окон.