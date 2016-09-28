В Англії порахували, що новим чемпіоном Формули-1 стане Росберг
Німецький пілот за підсумками чемпіонату обжене Льюїса Хемілтона на два очки.
Журналісти британського медіахолдингу Sky Sports пред'явили статистику, згідно з якою новим переможцем Формули-1 стане німецький гонщик Ніко Росберг.
Співробітники ЗМІ взяли за основу виступи Росберга і його конкурента в боротьбі за титул Льюїса Хемілтона в останніх шести гонках сезону, починаючи з 2013 року, коли вони разом почали виступати за "Мерседес". Ці дані журналісти приєднали до очок гонщиків в нинішньому сезоні.
В результаті, Росберг обійшов Хемілтона на два очки, причому за три гонки до закінчення чемпіонату німець програвав супернику вісім балів.
Нагадаємо, на даний момент Росберг є лідером генеральної класифікації Формули-1, маючи в активі 273 очки. У Льюїса Хемілтона - 265 очок.
До кінця сезону залишилося провести шість гонок, в тому числі, найближчу в Малайзії 2 жовтня.