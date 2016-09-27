Новий асфальт на автодромі Сепанг ускладнить гонку пілотам Формули-1

Технічний директор італійської компанії з виробництва автомобільних шин Pirelli Маріо Ізола очікує, що оновлене покриття малайзійського автодрому стане для учасників етапу чемпіонату світу "Формула-1" додатковою складністю в майбутній уїк-енд, повідомляє Motorsport.

Цього року власники автодрому в передмісті Куала-Лумпура оновили покриття гоночного кільця, зробивши його менш абразивним і прибравши всі нерівності. Крім того, був скоректований профіль траси в ряді поворотів, що неминуче вплине на гоночні траєкторії. Однією з головних завдань модернізації Сепанга було усунення проблем відводу води. Перш у випадку рідкісних в цих місцях злив дренаж не впорався зі своїм завданням. Відтепер характеристики траси в дощових умовах також зміняться. Зокрема, вирішена проблема з калюжами, які залишаються після дощу в дев'ятому повороті.

«Траса зазнала значних змін, – розповів в інтерв'ю Motorsport Маріо Ізола. – У нас була можливість оцінити якість асфальту: наші колеги з WSBK побували в Малайзії кілька місяців тому, і ми попросили їх провести оцінку з допомогою використовуваної нами лазерної системи. Новий асфальт став менш агресивним і шорстким. Якщо раніше за цим показником Малайзія перебувала більш ніж на 120% вище нашого базового значення, то тепер цей показник знизився на 5-10% – а це досить великий крок. При цьому слід враховувати і інший момент: новий асфальт досить швидко старіє, особливо на перших порах. Це означає, що результати вимірювань, виконаних в Малайзії на цьому тижні, будуть відрізнятися від червневих. Траса повністю позбулася нерівностей. Крім того, відрізняється тепер і профіль поворотів. Вплив цих факторів буде складно передбачити наперед, але я вважаю, що вони змінять гоночну траєкторію, і, як наслідок, час на колі теж виявиться іншим".

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"Загалом, на мій погляд, всі ці зміни привносять елемент невизначеності. Ми, звичайно, не можемо розцінювати цю трасу як абсолютно нову, однак зміни будуть обов'язково. Інша ступінь шорсткості означає іншу температуру для шин, іншу ступінь зносу і так далі.Відсутність нерівностей дозволить знизити кліренс автомобіля і спричинить за собою зміну рівня притискної сили – це теж зробить свій вплив на поведінку машини", - підсумував Ізола.

Мабуть, єдиною розрадою для команд стало те, що вибір шин на майбутню гонку вони робили, вже знаючи про проведене оновлення траси.

«Ми надали їм інформацію про новий асфальті до того, як вони визначилися з вибором, – додав Ізола. – Вибрати шини потрібно було 14 тижнів тому, а наші колеги, якщо не помиляюся, працювали на трасі в червні. Часу було мало, але ми встигли надати дані до прийняття рішення командами. Схожа ситуація була у нас в Шпільберзі і Будапешті – там теж повністю оновили покриття. Наприклад, в Австрії у нас не було можливості відправити на трасу інженерів до того, як був зроблений вибір шин. З цієї причини ми домовилися з командами, що спершу направимо своїх фахівців на автодром, оцінимо стан асфальту і дамо їм ще тиждень для прийняття рішення. В Угорщині ми теж впоралися. У всіх трьох випадках у команд була можливість вибрати шини вже після того, як ми надали їм дані про стан асфальту».

Як повідомляв УНІАН, етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 в Малайзії відбудеться 1-2 жовтня.