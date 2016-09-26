В "Макларен" впевнені, що з 2017 року команда знову перемагатиме у Формулі-1

Команда "Макларен" в 2017 році знову буде готова перемагати у Формулі-1. У це вірить гоночний директор британської "стайні" Ерік Бульє, про що повідомляє Sky Sports.

Таку заяву Бульє зробив після того, як в компанії "Хонда", яка постачає "Макларену" двигуни, заявили про те, що японські двигуни в 2017 році не поступатимуться за потужністю моторам "Мерседес".

"Звичайно, ми готові знову перемагати! Готові так, як ніколи", - заявив Бульє в коментарі F1 Racing Magazine.

"Ми повинні були визначитися з концепцією, в яку віримо і вважаємо переможною, і розвивати її роками, а не місяцями. Саме цим займаються в "Ред Булл" вже сім років, а в "Мерседес" - п'ять", - додав він.

Бульє вважає, що вже на даний момент шасі "Макларена" поступається лише "Ред Булл" і "Мерседесу". Відповідно, при наявності одного з найпотужніших у Формулі-1 моторів і поліпшенні аеродинаміки боліда британська команда знову зможе перемагати.

Нагадаємо, пілоти "Макларен" 12 разів ставали чемпіонами Формули-1. Однак на даний момент команда переживає найглибшу кризу в історії - в нинішньому сезоні вона займає лише шосте місце в Кубку конструкторів, а останню перемогу в Гран-прі для неї приніс ще в 2012 році Дженсон Баттон.