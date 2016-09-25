"Мерседес" найближчим часом може побити ряд багаторічних рекордів Формули-1

Команда "Мерседес", яка є беззаперечним лідером Кубка конструкторів Формули-1, найближчим часом може побити ряд багаторічних рекордів гоночної серії. Про це повідомляє Reddit.

У нинішньому сезоні пілоти "Мерседес" Ніко Росберг і Льюїс Хемілтон виграли 93,3% гонок. На даний момент найдомінуючою командою в історії Ф-1 є "Макларен", який у 1988 році виграв 93,8% гран-прі. Але якщо "Мерседес" переможе в останніх шести гонках сезону, то його відсоток перемог буде дорівнювати 95,2%.

Крім того, "Мерседес" може перевершити власний рекордний показник перемог за сезон. Зараз у Хемілтона і Росберга 14 перемог, а рекорди були встановлені в 2014 і 2015-му — по 16 перемог в межах одного сезону.

Також вже на найближчому Гран-прі, який відбудеться 2 жовтня в Малайзії, "Мерседес" може повторити рекорд послідовних перемог. У 1988-му "Макларен" виграв 11 гонок поспіль, а на рахунку "Мерседес" зараз 10 перемог.

Додамо, що на даний момент "Мерседес" набрав 538 очок у Кубку конструкторів, і вже за підсумками наступної гонки теоретично може достроково гарантувати собі цей трофей.

В особистому заліку пілотів лідирує Ніко Росберг, який набрав 273 очки. У Льюїса Хемілтона, який є переможцем двох останніх чемпіонатів Формули-1, 265 очок.