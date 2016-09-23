Команда Формули-1 "Феррарі" випробує кілька аеродинамічних новинок на Гран-прі Малайзії

Італійська автогоночная команда "Феррарі" підготувала новинки для SF16-H, які будуть випробувані на найближчому етапі чемпіонату на Сепангу, повідомляє Motorsport.

В команді розраховують з їх допомогою повернути собі друге місце у заліку. Якщо більшість команд вже переключилися на підготовку до наступного сезону, проте Ferrari продовжує допрацьовувати машину 2016 року. В першу чергу це пов'язано з тим, що Скудерія веде боротьбу за друге місце з Red Bull, і на кону стоять мільйони призових за цю позицію.

В рамках доопрацювання SF16-H команда привезе на Сепанг кілька аеродинамічних новинок. Вони покликані не тільки поліпшити охолодження вузлів машини в жарких умовах малайзійської траси, але і збільшити рівень притискної сили.

Після Гран Прі Сінгапуру Себастьян Феттель зазначав, що машина стала помітно краще в останніх гонках, і що майбутні оновлення здатні допомогти Ferrari домогтися високих результатів у заключній частині сезону.

«Думаю, це можливо – якщо ми все зробимо правильно, – сказав Феттель. – Ми знаємо, що у нас дуже швидкий автомобіль. На окремих етапах нам не вдалося показати все, на що ми здатні – десь з нашої вини, десь в силу не залежних від нас подій. У будь-якому випадку, ситуація склалася не так, як нам би того хотілося – ми розраховували на інше положення. Я вважаю, що ми як і раніше віримо в себе. Зрозуміло, що в частині швидкості ми зовсім не на тому рівні, на який розраховували. Десь ми їдемо швидше, десь - ні, але на етапах зразок Гран Прі Сінгапуру ми в цілому ближче до суперників. Однак у нас є впевненість. Автомобіль отримає деякі оновлення. Ми тут для боротьби, і саме цим ми і збираємося зайнятися».

Гонка Гран-прі Малайзії сезону-2017 Формули-1 відбудеться на автодромі "Сепанг" за півтора тижні, у неділю, 2 жовтня