Компанія Apple зацікавилася купівлею або інвестуванням в "Макларен" - FT

Компанія Apple бажає поглинути компанію McLaren Technology Group, яка є власником команди Формули-1, або інвестувати в неї гроші. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Financial Times.

Зазначається, що перед публікацією FT отримало цю інформацію від трьох різних джерел.

Втім, в "Макларен" спростували цю інформацію, підкресливши, що Apple не обговорює з виробником суперкарів потенційні інвестиції.

"Характер нашого бренду означає, що ми регулярно проводимо конфіденційні бесіди з широким колом сторін, але ми тримаємо їх у секреті", - сказав представник "Макларен".

Нагадаємо, в нинішньому сезоні "Макларен" займає шосте місце в Кубку конструкторів Формули-1, а найкращий з пілотів команди - Фернандо Алонсо - знаходиться на 11-му місці в особистому заліку пілотів.