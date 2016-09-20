Новий власник "Формули-1": "Ми хочемо потрапити в США, щоб бути на правильному ринку"

Новий власник Формули-1 Чейз Кері планує вивести гоночну серію на азіатський і, передусім, американський ринок. Про це він розповів після Гран-прі Сінгапуру, повідомляє Sport Arena, посилаючись на crash.net.

"Ще рано говорити про якийсь чіткий план, але ми хочемо потрапити в Америку, щоб бути на правильному ринку. У США на нас чекає велика "незаймана" аудиторія. Але я не хочу критикувати дії попередників, тому що нічого не знаю про їхні дії", - зауважив Кері.

Формула-1 є найпрестижнішою гоночної серією світу, але в США більш популярні місцеві серії, такі як IndyCar і NASCAR. Кері хоче змінити тенденцію.

"Формула-1 — відмінний світовий бренд. Для мене це означає, що він має бути представлений у таких містах, як Лос-Анджелес, Нью-Йорк або Майамі. Ідеально, якщо він буде представлений в найкращих містах по всьому світу", - вважає новий власник "Королеви автоспорту".

Нагадаємо, раніше Кері заявляв, що не збирається змінювати європейську ідентичність Формули-1.