Гонщику команди "Мерседес" Росбергу підкорилася позначка у 200 гонок в Формулі-1

Гран-прі Сінгапуру став 200-м для німецького гонщика команди "Мерседес" Ніко Росберга, повідомляє Motorsport.

У цій гонці 31-річний пілот здобув перемогу, яка стала для нього третьою поспіль, восьмою в сезоні і 22-ю в кар'єрі. Завдяки цьому успіху німець повернувся на першу сходинку в особистому заліку гонщиків, випередивши партнера по команді Льюїса Хемілтона.

Зазначимо, що лише три гонщики в історії Формули-1 здобули найбільше перемог у своїх перших 200 гонках - Міхаель Шумахер (76 перемог), Фернандо Алонсо (31) і Нельсон Піке-старший (23).

Ніко Росберг виступає у Формулі-1 з 2006 року. Першою його командою був "Вільямс", а з 2010 року він виступає за "Мерседес". У двох попередніх сезонах німець ставав віце-чемпіоном світу.

Батько гонщика фін Кеке Росберг вигравав чемпіонат Формули-1 в 1982 році, але протягом кар'єри всього п'ять разів ставав переможцем Гран-прі.