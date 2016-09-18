Формула-1. Росберг виграв Гран-прі Сінгапуру і повернувся на перше місце в загальному заліку

Німецький пілот команди "Мерседес" Ніко Росберг став переможцем нічного Гран-прі Сінгапуру, який сьогодні завершився на вуличній трасі Марина Бей.

Вчора Росберг виграв кваліфікацію, а сьогодні зі старту утримав перше місце і не віддавав його суперникам. В кінці гонки в лідери міг вийти Даніель Ріккардо з "Ред Булл", який на свіжих шинах демонстрував кращу швидкість, але йому не вистачило часу, щоб випередити німця. Ріккардо фінішував другим.

Третє місце посів британський пілот "Мерседес" Льюіс Хемілтон, який після Гран-прі Сінгапуру поступився лідерством в генеральній класифікації Росбергу. Тепер у Росберга 273 очки, а у Хемілтона - 265 балів.

Крім того, завдяки восьмій позиції мексиканця Серхіо Переса, його команда "Форс Індія" знову обігнала "Вільямс" в Кубку конструкторів і вийшла на четверте місце.

Також відзначимо успіх росіянина Данила Квята на "Торо Россо" і данця Кевіна Магнуссена на "Рено", які змогли привезти своїм командам очки.

Результати Гран-прі Бельгії:

1. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес");

2. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл");

3. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес");

4. Кімі Райкконен, Фінляндія ("Феррарі");

5. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі");

6. Макс Ферстаппен, Нідерланди ("Ред Булл")

7. Фернандо Алонсо, Іспанія ("Макларен")

8. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія");

9. Даніїл Квят, Росія ("Торо Россо");

10. Кевін Магнуссен, Данія ("Рено").

Особистий залік:

1. Ніко Росберг ("Мерседес") - 273;

2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 265;

3. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 179;

4. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 153;

5. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 148;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 129;

7. Вальттері Боттас ("Вільямс") - 70;

8. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 66;

9. Ніко Хюлькенберг ("Форс Індія) - 46;

10. Феліпе Масса ("Вільямс") - 41;

Кубок конструкторів:

1. "Мерседес" - 538;

2. "Ред Булл" - 316;

3. "Феррарі" - 301;

5. "Форс Індія" - 112;

4. "Вільямс" - 111;

Наступний етап Формули-1 відбудеться 2 жовтня, коли пройде Гран-прі Малайзії. До кінця чемпіонату залишилося шість гонок.