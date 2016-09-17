Формула-1: Росберг виграв кваліфікацію Гран-Прі Сінгапуру

У Сінгапурі завершилася кваліфікація етапу Гран-прі чемпіонату світу з автогонок "Формули-1", де кращий результат показав німецький пілот команди "Мерседес" Ніко Росберг.

Результат переможця склав 1 хвилину 42.584 секунди.

Росберг став єдиним пілотом, хто зумів проїхати коло швидше 1 хвилини і 43 секунд.

Росберг на 0,531 секунди перевищив результат австралійця Даніеля Ріккардо з "Ред Булл". Його партнер по команді Льюїс Хемілтон зайняв 3-е місце з відставанням в 0,704 секунди.

У десятку найсильніших також потрапили Макс Ферстаппен, Кімі Райкконен, Карлос Сайнс, Данило Квят, Ніко Хюлькенберг, Фернандо Алонсо та Серхіо Перес.

Гонка Гран-прі Сінгапуру відбудеться у неділю, 18 вересня.