Пілоти "Мерседес" назвали старти вирішальним чинником у боротьбі за титул

Пілоти команди Формули-1 "Мерседес" Льюїс Хемілтон і Ніко Росберг вважають, що вирішення суперечки про те, хто з них у підсумку стане чемпіоном сезону-2016, буде залежати від вміння кожного з двох гонщиків в такому важливим компоненті будь-якого Гран При, як старт, повідомляє Motorsport.

В даний час обидва пілоти ведуть гостру боротьбу за титул в особистому заліку. Напередодні Гран Прі Сінгапуру Хемілтона і Росберга розділяють лише два очки.

Після недавніх етапів, в яких вдалими стартами відзначилася як Льюїс, так і Ніко, вони вважають, що така нестабільність може в підсумку мати вирішальне значення в боротьбі за титул чемпіона Формули 1.

Відповідаючи на питання про те, чи подобається йому непередбачуваність, обумовлена в цьому році новими правилами старту, Хемілтон сказав: «Взагалі-то не дуже. Якщо оцінювати мій сезон, то виявляється, що я можу втратити титул тільки через невдалі старти. Достатньо подивитися на кількість поулів в моєму виконанні і кількість гонок, які я програв на старті. Спочатку ти працюєш щосили протягом усього уїк-енду, а потім дві секунди на перших метрах визначають який-небудь результат гонки».

У свою чергу Росберг підкреслив, що невдалий старт напарника в Монці зовсім не забезпечив йому психологічної переваги над британцем. «Вибачте, але я так не думаю, – сказав Ніко. – Зрозуміло, я усвідомлюю, що процедура старту – це постійне випробування, яке не стає легше. Тому даний елемент вимагає до себе особливої уваги. Не так давно мені вдалися кілька хороших стартів, що не може не радувати. У той же час, на етапах в Хоккенхаймі та Угорщині я, навпаки, провалив початок гонки, так що це дійсно гарне випробування для пілотів».

Як повідомляв УНІАН, гонка Гран Прі Сінгапуру відбудеться 18 вересня.