Екс-гонщик Формули-1 Дзанарді став триразовим чемпіоном Паралімпійських ігор

Колишній гонщик Формули-1 виграв четверту в своїй кар'єрі паралімпійську медаль, здобувши в Ріо-де-Жанейро перемогу у шосейній велогонці,повідомляє Motorsport.

Алессандро Дзанарді став переможцем за підсумками заїзду по 20-кілометровій трасі. Найближчий суперник поступився йому 2,7 секунди.

До цього дня на рахунку 49-річного італійця було три паралімпійські медалі: на попередніх Іграх, що пройшли в Лондоні, Алекс виграв два золота і срібло.

Перемога в Ріо прийшла до італійця за один день до річниці страшної аварії на Лаузиіцрингу. 15 років тому, будучи учасником чемпіонату CART, Дзанарді втратив обидві ноги в результаті зіткнення.

Дзанарді двічі – в 1997-му і 1998-му – ставав чемпіоном CART, взявши участь у 41 етапі серії.