Команда Формули-1 "Заубер" посилилася новим механіком з досвідом роботи в "Ферарі"
15:03, 13 вересня 2016Мотор
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У швейцарській команді продовжують зміцнювати свій гоночний колектив, і оголосили про підписання контракту з колишнім інженером "Феррарі" і "Хаас" Рут Баскомб.
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Команда Формули-1 "Заубер" оголосила про підписання контракту з досвідченим механіком Рут Баскомб, повідомляє Motor sport.
У сезоні-2012 Баскомб працювала в Ferrari інженером по моделюванню, а в 2013-му стала гоночним стратегом Скудерії.
В кінці 2015 року вона покинула Маранелло і перейшла в Haas F1, де вісім місяців пропрацювала інженером по стратегії.
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Зараз Баскомб перейшла в Sauber, де буде займати ту ж посаду, що і в Haas.
Баскомб приступить до своїх обов'язків починаючи з Гран Прі Малайзії.
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