Команда Формули-1 "Заубер" посилилася новим механіком з досвідом роботи в "Ферарі"

Команда Формули-1 "Заубер" оголосила про підписання контракту з досвідченим механіком Рут Баскомб, повідомляє Motor sport.

У сезоні-2012 Баскомб працювала в Ferrari інженером по моделюванню, а в 2013-му стала гоночним стратегом Скудерії.

В кінці 2015 року вона покинула Маранелло і перейшла в Haas F1, де вісім місяців пропрацювала інженером по стратегії.

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Зараз Баскомб перейшла в Sauber, де буде займати ту ж посаду, що і в Haas.

Баскомб приступить до своїх обов'язків починаючи з Гран Прі Малайзії.