Нові власники Формули-1 пообіцяли не "американізувати" гонки

Власник компанії Liberty Media, яка купує Формулу-1, Чейз Кері пообіцяв не американізувати "Королеву автоспорту". Слова бізнесмена наводить Sky Sports.

"Я хотів би, щоб мене правильно зрозуміли: ми прийняли рішення про купівлю не через Америку. Америка — це можливість, ми можемо багато тут зробити, але це довгострокова, не короткострокова мета", - сказав Кері.

У нас займе багато часу, щоб залучити аудиторію, але тут є набагато більше палких фанатів, ніж хто-небудь думає в США. Я думаю, ми можемо зробити багато чого, щоб розвивати цей глобальний спорт. Ми не намагаємося американізувати спорт, ми поважаємо його європейську основу. Європа для нас особливо важлива", - додав функціонер.

Нагадаємо, найближчим часом Liberty Media повинна закрити угоду про покупку контрольного пакету акцій Формули-1. Очікується, що права на проведення гоночної серії обійдуться американської компанії в 8 мільярдів доларів.

Берні Екклстоун, який є керівником Формули-1 протягом останніх 40 років, в найближчі три роки продовжить керувати серією.