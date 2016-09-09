Формула-1. "Феррарі" через рік може замінити Райкконена на Переса

Мексиканський пілот команди Формули-1 "Форс Індія" може в 2018 року стати гонщиком "Феррарі", пише motorsport.com.

Кілька днів тому Перес, відповідаючи на питання про своє майбутньому, заявив: "схоже, ситуація розвивається саме так, як я завжди хотів". При цьому раніше мексиканець неодноразово висловлював бажання виступати за "Феррарі".

Серхіо Перес проводить вдалий сезон у Формулі-1, набравши після 14-ти етапів чемпіонату 62 очки за кермом скромної команди "Форс Індія". В тому числі, завдяки успіхам Переса, "Форс Індія" зараз бореться з більш потужним "Вільямс" за четверте місце в Кубку конструкторів.

Раніше Перес продовжив контракт з "Форс Індією" на один рік, до кінця 2017 року. Тоді ж завершиться договір "Феррарі" з фінським пілотом Кімі Райкконеном, і Перес зможе перейти в італійську "стайню".

Зазначається, що "Вільямс" і "Рено" також були зацікавлені в укладенні контракту з Пересом, але сам мексиканець не вважає перехід в ці команди кроком вперед після виступів за "Форс Індію".

Нагадаємо, Перес є гонщиком Формули-1 з 2011 року. Раніше він водив боліди "Заубер" і "Макларен", а в "Форс Індії" знаходиться з 2014-го року.