Формулу-1 продадуть за 8 мільярдів доларів

Найближчим часом почнеться операція з продажу найпрестижнішої автогоночной серії в світі Формули-1 американській компанії Liberty Media, повідомляє Motorsport.com.

Компанія отримає 18,7 відсотка акцій Формули-1. Перший крок передбачає виплату 1,1 мільярда доларів США. Новим головою Формули-1 стане Чейз Кейрі, виконавчий віце-президент компанії 21st Century Fox. Кейрі змінить Пітера Брабека-Летмейта, який, проте, залишиться невиконавчим директором Формули 1.

Власник комерційних прав Берні Екклстоун, як і повідомлялося раніше, залишиться на посаді генерального директора.

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Всього Liberty інвестує 4,4 мільярда доларів США, а також візьме на себе виплату боргу Формули 1 в розмірі 4,1 мільярди доларів США. Угода, яку планується завершити в першому кварталі 2017 року, орієнтовно обійдеться в 8 мільярдів доларів США.

CVC Capital Partners, нинішній власник " Формули 1, збереже за собою 65 відсотків прав на ребрендовану "Formula 1 Group", однак позбавляється права голосу.