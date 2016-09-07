Екклстоун залишиться босом Формули-1 ще на три роки

Після покупки Формули-1 компанією Liberty Media, Берні Екклстоун залишиться керівником гоночної ще кілька років. Про це повідомив сам Экллстоун, передає BBC.

За його словами, з проханням про продовження роботи до нього звернулися нові власники. "Вони хочуть, щоб я залишився тут ще на три роки", — заявив Екклстоун агентству Reuters.

Він також додав, що не буде присутній на найближчому Гран-прі Сінгапуру, оскільки буде в Лондоні займатися оформленням угоди з новими власниками.

Нагадаємо, компанія Liberty Media, яка базується в США, має намір придбати контрольний пакет акцій Формули-1. Договір оцінюється в 8,5 мільярда доларів. Очікується, що про угоду оголосять 13 вересня.

Додамо, що 85-річний Берні Екклстоун є керівником Формули-1 протягом останніх 40 років.