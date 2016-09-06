Дати Гран-прі Європи Формули-1 і гонки "24 години Ле-Мана" можуть збігтися другий рік поспіль

У попередньому календарі Формули-1 2017 року гонка в Баку Гран-прі Європи знову запланована на ті ж дні, що і "24 години Ле-Мана", повідомляє Motorsport.com.

Гонка Ф1 в Баку і "24 години Ле-Мана" вже перетиналися в цьому році, і Міжнародна федерація автоспорту (FIA) заздалегідь оголосила, що добовий марафон 2017 року пройде 17-18 червня, в надії, що інші чемпіонати цю дату зможуть обійти.

Однак згідно попереднього календаря нового сезону Ф1, з яким нещодавно ознайомилися команди, Гран Прі Європи знову пройде в ті ж дні, що і гонка в Ле-Мані, якщо FIA не зможе наполягти на перенесення уїк-енду в Баку. На даний момент, кваліфікація етапу Гран-прі Ф-1 в Баку запланована на 17 червня, гонка - на 18 червня.

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Незважаючи на те, що дати етапів можуть бути скориговані, попередній календар, який бачили команди, дозволяє учасникам почати планувати майбутній сезон.

Ключовою датою, яку хотіли дізнатися колективи, є старт сезону в Австралії, намічений зараз на 26 березня.

Якщо ця дата залишиться незмінною, то команди проведуть дві чотириденні серії тестів – з 27 лютого по 2 березня, і з 7 по 10 березня. Місце проведення передсезонних тестів поки не визначено.

Відразу через тиждень після етапу в Австралії запланований Гран Прі Китаю, однак залишається під питанням, чи можна це реалізувати логістично.

В цілому календар повторює схему 2016 року, з відносно великими перервами між гонками на початку сезону і чотирма етапами в липні. У календарі також вказані Гран Прі Німеччини, Канади і Бразилії, незважаючи на чутки, що вони можуть випасти з чемпіонату.

Комерційний бос Ф1 Берні Екклстоун все ще може скорегувати розклад сезону, перш ніж він буде надано Міжнародній раді з автоспорту для затвердження.