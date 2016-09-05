Під час гонки Porsche Supercup в Італії сталися дві "видовищні" аварії (відео)

Під час Гран-прі Італії в серії Porsche Supercup сталася серйозна аварія з участю німецького пілота Патріка Ейземанна, повідомляє Motori Online.

На одному з поворотів автомобіль зіштовхнувся з авто німця Кріса Бауера, після чого машина кілька разів перевернулася в повітрі і опустилася на колеса.

Зазначимо, що Бауер після ініцідента зупинив свою машину і відразу ж побіг до авто свого колеги, щоб переконатися в стані його здоров'я. На щастя, незважаючи на важку аварію, Ейземанн не постраждав.

Пізніше під час цієї гонки сталася ще одна "видовищна" аварія, де в ролі потерпілого виступив ірландець Райан Каллен. Цей інцидент також завершився без серйозних ушкоджень для гонщика.