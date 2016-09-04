Формула-1. Росберг і "Мерседес" стали переможцями Гран-прі Італії
Чергова перемога німецького гонщика дозволила йому скоротити відставання від лідера чемпіонату Льюїса Хемілтона до двох очок.
Німецький пілот команди "Мерседес" Ніко Росберг став переможцем гонки Гран-прі Італії, яка сьогодні відбулася на автодромі в Монці.
Росберг обійшов свого напарника і конкурента за титул чемпіона світу Льюїса Хемілтона на старті гонки, після чого не втрачав лідерство. Британець на початку гонки втратив кілька позицій, але зміг повернутися на другу місце, ная якому й закінчив Гран-прі.
Третім фінішував гонщик "Феррарі" Себастьян Феттель.
Також відзначимо відносний успіх у гонці команди "Вільямс", пілоти якої - Вальттері Боттас і Феліпе Масса посіли шосте і дев'яте місце. Цей результат дозволив англійській "стайні" повернутися на четверте місце в Кубку конструкторів.
Результати Гран-прі Бельгії:
1. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес");
2. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес");
3. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі");
4. Кімі Райкконен, Фінляндія ("Феррарі");
5. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл");
6. Вальттері Боттас, Фінляндія ("Вільямс");
7. Макс Ферстаппен, Нідерланди ("Ред Булл")
8. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія");
9. Феліпе Масса, Бразилія ("Вільямс");
10. Ніко Хюлькенберг, Німеччина ("Форс Індія").
Особистий залік:
1. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 250;
2. Ніко Росберг ("Мерседес") - 248;
3. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 161;
4. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 143;
5. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 136;
6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 121;
7. Вальттері Боттас ("Вільямс") - 70;
8. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 62;
9. Ніко Хюлькенберг ("Форс Індія) - 46;
10. Феліпе Масса ("Вільямс") - 41;
Кубок конструкторів:
1. "Мерседес" - 498;
2. "Ред Булл" - 290;
3. "Феррарі" - 279;
4. "Вільямс" - 111;
5. "Форс Індія" - 108;
Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться 16-18 вересня на вуличній трасі Марина Бей в Сінгапурі. До кінця чемпіонату залишилося сім гонок.