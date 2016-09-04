Формула-1. Росберг і "Мерседес" стали переможцями Гран-прі Італії

16:42, 04 вересня 2016
Мотор
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Чергова перемога німецького гонщика дозволила йому скоротити відставання від лідера чемпіонату Льюїса Хемілтона до двох очок.

Reuters

Німецький пілот команди "Мерседес" Ніко Росберг став переможцем гонки Гран-прі Італії, яка сьогодні відбулася на автодромі в Монці.

Росберг обійшов свого напарника і конкурента за титул чемпіона світу Льюїса Хемілтона на старті гонки, після чого не втрачав лідерство. Британець на початку гонки втратив кілька позицій, але зміг повернутися на другу місце, ная якому й закінчив Гран-прі.

Третім фінішував гонщик "Феррарі" Себастьян Феттель.

Також відзначимо відносний успіх у гонці команди "Вільямс", пілоти якої - Вальттері Боттас і Феліпе Масса посіли шосте і дев'яте місце. Цей результат дозволив англійській "стайні" повернутися на четверте місце в Кубку конструкторів.

Результати Гран-прі Бельгії:

1. Ніко Росберг, Німеччина ("Мерседес");

2. Льюїс Хемілтон, Великобританія ("Мерседес");

3. Себастьян Феттель, Німеччина ("Феррарі");

4. Кімі Райкконен, Фінляндія ("Феррарі");

5. Даніель Ріккардо, Австралія ("Ред Булл");

6. Вальттері Боттас, Фінляндія ("Вільямс");

7. Макс Ферстаппен, Нідерланди ("Ред Булл")

8. Серхіо Перес, Мексика ("Форс Індія");

9. Феліпе Масса, Бразилія ("Вільямс");

10. Ніко Хюлькенберг, Німеччина ("Форс Індія").

Особистий залік:

1. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") - 250;

2. Ніко Росберг ("Мерседес") - 248;

3. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") - 161;

4. Себастьян Феттель ("Феррарі") - 143;

5. Кімі Райкконен ("Феррарі") - 136;

6. Макс Ферстаппен ("Торо Россо"/"Ред Булл") - 121;

7. Вальттері Боттас ("Вільямс") - 70;

8. Серхіо Перес ("Форс Індія") - 62;

9. Ніко Хюлькенберг ("Форс Індія) - 46;

10. Феліпе Масса ("Вільямс") - 41;

Кубок конструкторів:

1. "Мерседес" - 498;

2. "Ред Булл" - 290;

3. "Феррарі" - 279;

4. "Вільямс" - 111;

5. "Форс Індія" - 108;

Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться 16-18 вересня на вуличній трасі Марина Бей в Сінгапурі. До кінця чемпіонату залишилося сім гонок.

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