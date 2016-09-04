Формула-1. Екс-чемпіон світу Баттон завершив кар'єру, але може повернутися через рік
11:40, 04 вересня 2016Мотор
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"Макларен" може повернути досвідченого британця в гонки перед сезоном 2018 року.
Баттон припинив кар'єру в Ф-1 / f1-world.ru
Пілот "Макларен" Дженсон Баттон не виступатиме у Формулі-1 в 2017 році. Про це він заявив напередодні гонки Гран-прі Італії в Монці, повідомляє Sky Sports.
Британського пілота замінить в "Макларен" бельгієць Штоффель Вандорн.
При цьому, Баттон підписав з "Макларен" дворічний контракт, згідно з яким в перший рік буде виконувати роль посла команди і працювати над розвитком боліда, а в 2018-му може повернутися у великі перегони.
Нагадаємо, 36-річний Баттон зараз є найдосвідченішим гонщиком Формули-1. Свій перший Гран-прі він провів у 2000-му році в складі "Вільямс", а в 2009-му став чемпіоном світу в якості пілота команди "Брон".
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