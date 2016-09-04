Формула-1. Екс-чемпіон світу Баттон завершив кар'єру, але може повернутися через рік

Пілот "Макларен" Дженсон Баттон не виступатиме у Формулі-1 в 2017 році. Про це він заявив напередодні гонки Гран-прі Італії в Монці, повідомляє Sky Sports.

Британського пілота замінить в "Макларен" бельгієць Штоффель Вандорн.

При цьому, Баттон підписав з "Макларен" дворічний контракт, згідно з яким в перший рік буде виконувати роль посла команди і працювати над розвитком боліда, а в 2018-му може повернутися у великі перегони.

Нагадаємо, 36-річний Баттон зараз є найдосвідченішим гонщиком Формули-1. Свій перший Гран-прі він провів у 2000-му році в складі "Вільямс", а в 2009-му став чемпіоном світу в якості пілота команди "Брон".