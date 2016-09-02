Формула-1: Баттон протестує нову систему захисту на тренуванні перед Гран-прі Італії

Гонщик "Макларен" Дженсон Баттон в першому тренуванні Гран Прі Італії протестує систему захисту голови гонщика "ореол", повідомляє Autorsport.

Минулого тижня в бельгійському Спа пілоти Ніко Росберг, Ніко Хюлькенберг, Даніель Ріккардо і Карлос Сайнс вже випробували новинку.

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Тоді пілоти висловилися позитивно про систему, однак визнали, що їм потрібно більше часу, щоб звикнути до неї і випробувати в різних умовах.

Сьогодні у першому тренуванні крім Баттона систему також будуть тестувати Макс Ферстаппен і Серхіо Перес.