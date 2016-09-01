Знаменитий екс-гонщик "Феррарі" оголосив про закінчення кар'єри у Формулі-1

Знаменитий бразильський гонщик завершить кар'єру пілота Формули-1 після закінчення нинішнього сезону. Про це він заявив сьогодні на спеціальній прес-конференції в Монці, повідомляє motorsport.com.

"Про свій відхід з Формули 1 я не випадково вирішив оголосити в Монці. Десять років тому теж в Монці оголосив про свій відхід інший гонщик, і він надихав мене більше, ніж хто-небудь інший – це Міхаель Шумахер.

Я перейшов у "Феррарі" на початку сезону, але вже тоді мені сказали, що в 2007-му прийде Кімі Райкконен, і таким чином мій досвід виступів в "червоному" повинен був обмежитися одним чемпіонатом.

Але потім Міхаель вирішив зупинитися, і я був впевнений, що це дає мені можливість провести в "Феррарі" наступні сезони. Минуло Десять років з того самого дня, у тому ж самому паддоку я вирішив оголосити про своє рішення", - заявив Масса.

35-річний бразилець також підкреслив, що буде серйозно ставитися до тих, що залишилися у чемпіонаті гонок, які він проведе в команді "Вільямс".

"Я не почну відноситься до гонок як пенсіонер. Я продовжу робити те, що люблю: виїжджати на трасу і забиратися за кермом машини так високо, як тільки можливо. Я хочу зробити свій внесок у цю команду, тому що попереду у нас ще є деякі важливі завдання. "Вільямс" бореться за четверте місце в Кубку конструкторів, і я постараюся досягти з ними цієї мети.

Якщо говорити про найближче майбутнє, то мене чекає особливий Гран-прі Бразилії Сан-Паулу. Я знаю, що офіційно моя остання гонка пройде в Абу-Дабі, але емоційно в Сан-Паулу відбудеться справжнє прощання", - додав Маса.

Нагадаємо, Феліпе Маса виступає у Формулі-1 з 2002 року. У 2008-му році він став віце-чемпіоном Ф-1, поступившись титул пілота "Макларена" Льюїсу Хемілтону.