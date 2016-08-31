Формула-1. "Макларен" визначиться зі складом пілотів на наступний сезон у кінці вересня

Команда Формули-1 "Макларен" визначиться зі складом пілотом на наступний сезон до кінця вересня. Про це в інтерв'ю Sky Sports повідомив власник "Макларен" Рон Денніс.

Перші переговори щодо складу пілотів на наступний сезон британська команда розпочне під час Гран-прі Італії в Монці, а остаточне рішення буде прийнято до Гран-прі Малайзії.

"Ми завжди говорили, що в Монці почнемо внутрішнє обговорення. А фінальне рішення буде прийнято в кінці вересня", — заявив Денніс.

Зазначимо, що Гран-прі Італії відбудеться 4 вересня, а Гран-прі Малайзії - 2 жовтня.

На даний момент гонщиками "Макларена" є Фернандо Алонсо та Дженсон Баттон. Раніше повідомлялося, що в наступному сезоні команда може замінити 36-річного Баттона на 24-річного бельгійця Стоффела Вандорна.