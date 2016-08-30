Формула-1. Французький пілот готовий пожертвувати титулом в GP2, щоб замінити в "Торо Россо" росіянина Квята

Французький пілот П'єр Гаслі заявив, що готовий до переходу в команду Формули-1 "Торо Россо" вже в цьому сезоні, незважаючи на те, що лідирує в гоночної серії GP2. Про це повідомляє motorsport.com.

"Коли тебе кличуть у Формулу-1, ти не говориш "ні". Такий шанс треба брати, тому що він може випасти лише раз у житті. Я бачу, що відбувається у Ф-1, і в якийсь момент треба бути егоїстом. Зараз у "Ред Булл доступно тільки одне місце, Даніїла [Квята], тому саме це місце я і хочу забрати в наступному році", - заявив Гаслі.

20-річний француз також додав, що підтримує зв'язок з консультантом "Ред Булл" Хельмутом Марко.

"У п'ятницю у нас з Марко була довга розмова. Я запитав його про Формулу-1. Він сказав, що для початку я повинен виграти гонку, що я і зробив. На даний момент немає чіткої відповіді і, звичайно ж, я не чекав, що він відразу запропонує мені контракт на підпис. Але ми про це говоримо", - додав Гасли.

Нагадаємо, Даніїл Квят починав сезон в команді "Ред Булл", але ще в першій частині сезону керівництво "РБ" відправило його в свою дочірню команду "Торо Россо" взамін на Макса Ферстаппена.

В "Торо Россо" Квят провів дев'ять гонок і зміг заробити в них лише два очки. У цих же дев'яти гонках інший пілот команди іспанець Карлос Сайнс набрав 32 очки.